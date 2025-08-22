Trail d’Aqui Bessuéjouls Bessuéjouls Aveyron

Trail d’Aqui Bessuéjouls

Trail d’Aqui Bessuéjouls Parking 12500 Bessuéjouls Aveyron Occitanie

33 km D+ 1200m ** Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté ! 22 % route 43 % chemin large 35 % monotrace 100 % bonheur

https://www.facebook.com/traildaqui +33 5 65 48 29 02

English :

33 km D+ 1200m ** Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom! 22% road 43% wide track 35% single-track 100% happiness

Deutsch :

33 km D+ 1200m ** Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit! 22 % Straße 43 % breiter Weg 35 % einspurig 100 % Glück

Italiano :

33 km D+ 1200m ** Correte quando ne avete voglia? Correre con chi si vuole? Lasciarsi guidare? Correte in piena libertà! 22 % strada 43 % pista larga 35 % single-track 100 % felicità

Español :

33 km D+ 1200m ** ¿Corres cuando te apetece? ¿Corre con quien quieras? ¿Te dejas guiar? ¡Corre con total libertad! 22 % carretera 43 % pista ancha 35 % pista única 100 % felicidad

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par ADT Aveyron