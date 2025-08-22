Trail d’Aqui Campuac Campuac Aveyron

Trail d’Aqui Campuac

Trail d’Aqui Campuac Lieu de départ Place de la Mairie 12580 Campuac Aveyron Occitanie

18.5 km D+ 800m *** 17 % route 27 % Chemin large 56 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !

https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02

English :

18.5 km D+ 800m *** 17 % route 27 % Chemin large 56 % Monotrace 100 % happiness! Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!

Deutsch :

18.5 km D+ 800m *** 17 % Straße 27 % Breiter Weg 56 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!

Italiano :

18.5 km D+ 800m *** 17 % strada 27 % sentiero largo 56 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi tu? Correre con una guida? Correte in piena libertà!

Español :

18.5 km D+ 800m *** 17 % carretera 27 % pista ancha 56 % monotrace ¡100 % felicidad! ¿Corre cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par ADT Aveyron