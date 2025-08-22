Trail d’Aqui Coubisou Coubisou Aveyron

Trail d’Aqui Coubisou

Trail d’Aqui Coubisou Lieu de départ Parking de la salle des fêtes 12190 Coubisou Aveyron Occitanie

32.5 km D+ 1100m *** 32 % route 32 % Chemin large 36 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !

https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02

English :

32.5 km D+ 1100m *** 32 % Road 32 % Wide Path 36 % Monotrace 100 % Happiness! Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!

Deutsch :

32.5 km D+ 1100m *** 32 % Straße 32 % Breiter Weg 36 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!

Italiano :

32.5 km D+ 1100 m *** 32 % strada 32 % sentiero largo 36 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi tu? Correre con una guida? Correte in piena libertà!

Español :

32.5 km D+ 1100m *** 32 % Carretera 32 % Camino ancho 36 % Monotrace 100 % ¡Felicidad! ¿Correr cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par ADT Aveyron