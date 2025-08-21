Trail d’Aqui Demi-kilomètre vertical GABRIAC LASSOUTS SAINT-CÔME-D’OLT Espalion Aveyron
Trail d’Aqui Demi-kilomètre vertical GABRIAC LASSOUTS SAINT-CÔME-D’OLT Espalion Aveyron vendredi 1 mai 2026.

18, bis avenue Marcel Lautard 12500 Espalion Aveyron Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
3.9 km D+ 460m *** 5 % Route 30 % Chemin large 65 % Monotrace 100 % Bonheur.
https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02
English :
3.9 km D+ 460m *** 5 % Route 30 % Chemin large 65 % Monotrace 100 % Bonheur.
Deutsch :
3.9 km D+ 460m *** 5 % Straße 30 % Breiter Weg 65 % Einspurig 100 % Glücklich.
Italiano :
3.9 km D+ 460 m *** 5 % Strada 30 % Pista larga 65 % Monotraccia 100 % Felicità.
Español :
3.9 km D+ 460m *** 5 % Carretera 30 % Pista ancha 65 % Monotraza 100 % Felicidad.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par ADT Aveyron