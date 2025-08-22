Trail d’Aqui Lassouts Lassouts Aveyron

Trail d’Aqui Lassouts

Trail d’Aqui Lassouts Lieu de départ Parking des quilles 12500 Lassouts Aveyron Occitanie

21 km D+ 750m *** 33 % route 39 % Chemin large 28 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !

https://www.traildaqui.fr/12-lassouts/

English :

21 km D+ 750m *** 33 % route 39 % Chemin large 28 % Monotrace 100 % happiness! Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!

Deutsch :

21 km D+ 750m *** 33 % Straße 39 % Breiter Weg 28 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!

Italiano :

21 km D+ 750 m *** 33 % strada 39 % pista larga 28 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi? Correre e lasciarsi guidare? Correre in piena libertà!

Español :

21 km D+ 750m *** 33 % carretera 39 % pista ancha 28 % monotrace ¡100 % felicidad! ¿Corre cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-19 par ADT Aveyron