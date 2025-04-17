Trail d’Aqui Le Cayrol Le Cayrol Aveyron
Trail d’Aqui Le Cayrol Le Cayrol Aveyron vendredi 1 août 2025.
Trail d’Aqui Le Cayrol
Trail d’Aqui Le Cayrol Lieu de départ La Halle d’Anglars 12500 Le Cayrol Aveyron Occitanie
11 km D+ 300m *** 15 % route 54 % Chemin large 31 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !
https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02
English :
11 km D+ 300m *** 15 % road 54 % wide path 31 % monotrace 100 % happiness! Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom!
Deutsch :
11 km D+ 300m *** 15 % Straße 54 % Breiter Weg 31 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit!
Italiano :
11 km D+ 300m *** 15 % strada 54 % pista larga 31 % single-track 100 % felicità! Correre quando ne hai voglia? Correre con chi vuoi tu? Correre con una guida? Correte in piena libertà!
Español :
11 km D+ 300m *** 15 % carretera 54 % pista ancha 31 % pista única ¡100 % felicidad! ¿Corre cuando te apetezca? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par ADT Aveyron