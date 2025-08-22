Trail d’Aqui Le Nayrac Le Nayrac Aveyron
Trail d’Aqui Le Nayrac Le Nayrac Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Trail d’Aqui Le Nayrac
Trail d’Aqui Le Nayrac 12190 Le Nayrac Aveyron Occitanie
21,5 km D+ 1000m ***** Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté ! 22 % Route 41 % Chemin large 37 % Monotrace 100 % Bonheur !
https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02
English :
21.5 km D+ 1000m ***** Run when you feel like it? Run with whoever you want? Let yourself be guided? Run in total freedom! 22% Road 41% Wide track 37% Monotrace 100% Happiness!
Deutsch :
21,5 km D+ 1000m ***** Laufen, wann immer Sie wollen? Laufen Sie mit wem Sie wollen? Laufen und sich führen lassen? Laufen Sie in völliger Freiheit! 22 % Straße 41 % Breiter Weg 37 % Einspurig 100 % Glücklich!
Italiano :
21,5 km D+ 1000m ***** Correte quando ne avete voglia? Correre con chi vuoi? Correre con una guida? Correte in piena libertà! 22% Strada 41% Pista larga 37% Monotraccia 100% Felicità!
Español :
21,5 km D+ 1000m ***** ¿Corres cuando te apetece? ¿Corre con quien quieras? ¿Corre con un guía? ¡Corre con total libertad! 22% Carretera 41% Pista ancha 37% Monotrace 100% ¡Felicidad!
