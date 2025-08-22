Trail d’Aqui Montrozier Montrozier Aveyron
Trail d'Aqui Montrozier Montrozier Aveyron vendredi 1 mai 2026.
Trail d’Aqui Montrozier
Trail d’Aqui Montrozier Parking du musée 12630 Montrozier Aveyron Occitanie
29.5 km D+ 800m ** 8% route 34 % chemin large 58% monotrace 100% bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !
English :
29.5 km D+ 800m ** 8% road 34 % wide path 58% monotrace 100% happiness ! Run when you want to… Run with whoever you want… Run while being guided… Run in total freedom !
Deutsch :
29.5 km D+ 800m ** 8% Straße 34 % breiter Weg 58% Einspurig 100% Glück! Laufen, wann immer Sie wollen… Laufen, mit wem Sie wollen… Laufen, indem Sie sich führen lassen… Laufen in völliger Freiheit!
Italiano :
29.5 km D+ 800m ** 8% strada 34% sentiero largo 58% monotraccia 100% felicità! Correre quando si vuole? Correre con chi vuoi? Correre con una guida? Correte in totale libertà!
Español :
29.5 km D+ 800m ** 8% carretera 34 % camino ancho 58% monotrace ¡100% felicidad! ¿Corre cuando quieres? ¿Corre con quien quieras? ¿Correr con un guía? ¡Corre con total libertad!
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-18 par ADT Aveyron