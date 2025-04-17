Trail d’Aqui Rodelle Rodelle Aveyron

Trail d’Aqui Rodelle Rodelle Aveyron vendredi 1 août 2025.

Trail d’Aqui Rodelle

Trail d’Aqui Rodelle À Bezonnes, face au parking du Monument aux morts 12340 Rodelle Aveyron Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

36 km D+ 1000m *** 16 % route 34 % Chemin large 50 % Monotrace 100 % bonheur ! Courir quand bon vous semble… Courir avec qui vous voulez… Courir en se laissant guider… Courir en toute liberté !

https://www.traildaqui.fr/ +33 5 65 48 29 02

English :

36 km D+ 1000m *** 16 % road 34 % wide path 50 % Monotrace 100 % happiness ! Run when you want to… Run with whoever you want to… Run while being guided… Run in total freedom!

Deutsch :

36 km D+ 1000m *** 16 % Straße 34 % Breiter Weg 50 % Monotrace 100 % Glück! Laufen, wann Sie wollen… Laufen, mit wem Sie wollen… Laufen, indem Sie sich führen lassen… Laufen in völliger Freiheit!

Italiano :

36 km D+ 1000m *** 16 % strada 34 % sentiero largo 50 % monotraccia 100 % felicità! Correre quando si vuole? Correre con chi vuoi? Correre con una guida? Correte in totale libertà!

Español :

36 km D+ 1000m *** 16 % carretera 34 % camino ancho 50 % monotrace ¡100 % felicidad! ¿Corre cuando quieres? ¿Corre con quien quieras? ¿Correr con un guía? ¡Corre con total libertad!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-17 par ADT Aveyron