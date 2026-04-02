Trail de la Croix des Carmes 30km Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Trail de la Croix des Carmes 30km Adultes Trail Difficulté moyenne

Trail de la Croix des Carmes 30km Chemin de Montrichard 54700 Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 30860.0 Tarif :

Un parcours fidèle à l’esprit du Trail de la Croix des Carmes la course reine de Pont-à-Mousson, avec un parcours exigeant et ludique

Le TCC 32km est la course fanion du Trail de la Croix des Carmes, le morceau de choix pour celles et ceux qui aiment le trail corsé, joueur, exigeant…

Avec ses 32km et 1100m de dénivelé positif, ce parcours traverse les sentiers emblématiques de Pont-à-Mousson, à seulement 30 km de Nancy et de Metz. Pas de place à l’ennui un enchaînement de côtes raides, de tranchées techniques, de relances piquantes, pour user les jambes autant que le mental !

Tout au long du parcours, vous foulerez des lieux marqués par l’Histoire vestiges de la Première Guerre mondiale, monuments commémoratifs, paysages qui racontent autant qu’ils éprouvent.

ATTENTION le tracé du trail ne suit pas forcément un sentier balisé, certains des sentiers peuvent être difficilement praticables en fonction de la météo

Difficulté moyenne

https://www.traildelacroixdescarmes.com/courses/tcc

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English :

A course in keeping with the spirit of the Trail de la Croix des Carmes: Pont-à-Mousson’s premier race, with a demanding yet fun course

The TCC 32km is the flagship race of the Trail de la Croix des Carmes, the perfect choice for those who love a tough, playful, demanding trail…

At 32km and 1100m ascent, the course traverses the emblematic trails of Pont-à-Mousson, just 30km from Nancy and Metz. There’s no room for boredom: a series of steep climbs, technical trenches and spicy restarts, to wear out the legs as much as the mind!

Along the way, you’ll come across places steeped in history: relics of the First World War, commemorative monuments, landscapes that tell stories as much as they move you.

ATTENTION: the trail does not necessarily follow a marked path, and some of the paths may be difficult to negotiate depending on the weather

Deutsch :

Eine Strecke, die dem Geist des Trail de la Croix des Carmes treu bleibt: der Königslauf von Pont-à-Mousson, mit einer anspruchsvollen und spielerischen Strecke

Der TCC 32km ist der Flaggschiff-Lauf des Trail de la Croix des Carmes, das Filetstück für all jene, die einen knackigen, verspielten, anspruchsvollen Trail lieben…

Mit seinen 32 km und 1100 m positivem Höhenunterschied führt dieser Lauf über die symbolträchtigen Pfade von Pont-à-Mousson, nur 30 km von Nancy und Metz entfernt. Hier ist kein Platz für Langeweile: eine Aneinanderreihung von steilen Anstiegen, technischen Gräben und pikanten Überholmanövern, die sowohl die Beine als auch den Geist strapazieren!

Auf der gesamten Strecke kommen Sie an Orten vorbei, die von der Geschichte geprägt sind: Überreste des Ersten Weltkriegs, Gedenkstätten und Landschaften, die sowohl erzählen als auch berühren.

ACHTUNG: Die Strecke des Trails folgt nicht unbedingt einem markierten Pfad, einige der Pfade können je nach Wetterlage schwer begehbar sein

Italiano :

Un percorso in linea con lo spirito del Trail de la Croix des Carmes: la prima gara di Pont-à-Mousson, con un percorso impegnativo ma divertente

La TCC 32 km è la gara di punta del Trail de la Croix des Carmes, la scelta perfetta per chi ama un percorso duro, divertente e impegnativo…

Con i suoi 32 km e 1.100 m di dislivello positivo, questo percorso attraversa i sentieri emblematici di Pont-à-Mousson, a soli 30 km da Nancy e Metz. Non c’è spazio per la noia: una serie di salite ripide, trincee tecniche e ripartenze piccanti, per affaticare le gambe e la mente!

Lungo tutto il percorso, incontrerete luoghi segnati dalla storia: resti della Prima Guerra Mondiale, monumenti commemorativi, paesaggi che raccontano storie tanto quanto emozionano.

ATTENZIONE: il percorso non segue necessariamente un sentiero segnalato e alcuni sentieri possono essere difficili da percorrere a seconda del tempo

Español :

Un recorrido acorde con el espíritu del Trail de la Croix des Carmes: la carrera más importante de Pont-à-Mousson, con un recorrido exigente pero divertido

La TCC 32km es la carrera emblemática del Trail de la Croix des Carmes, la elección perfecta para los amantes de un trail duro, lúdico, exigente…

Con sus 32 km y 1.100 m de desnivel positivo, este recorrido atraviesa los emblemáticos senderos de Pont-à-Mousson, a sólo 30 km de Nancy y Metz. No hay lugar para el aburrimiento: una serie de subidas empinadas, zanjas técnicas y reanudaciones picantes, ¡para desgastar las piernas tanto como la mente!

A lo largo de todo el recorrido, encontrará lugares marcados por la historia: vestigios de la Primera Guerra Mundial, monumentos conmemorativos, paisajes que cuentan historias a la vez que le emocionan.

ATENCIÓN: la ruta no sigue necesariamente un camino señalizado, y algunos de los senderos pueden resultar difíciles de transitar en función de las condiciones meteorológicas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-24 par Système d’information touristique Lorrain