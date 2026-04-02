Trail de la Croix des Carmes Blue Orange Trail 15km Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Trail de la Croix des Carmes Blue Orange Trail 15km Adultes Trail

Trail de la Croix des Carmes Blue Orange Trail 15km Chemin de Montrichard 54700 Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

La course préférée des traileurs à Pont-à-Mousson !

C’est la course la plus demandée, la plus attendue, et souvent la préférée des participants du Trail de la Croix des Carmes ! Le Blue Orange Trail 15km offre tout ce qui fait le charme du Trail de la Croix des Carmes dans un format plus court, mais pas moins piquant.

Avec ses 450m de dénivelés, ses passages techniques dans les tranchées, sa grosse difficulté d’entrée de jeu, ce parcours a tout d’un grand !

A Pont-à-Mousson, en Meurthe-et-Moselle, entre Nancy et Metz, ce parcours est devenu une référence pour les amateurs de trail joueur, accessible mais exigeant.

ATTENTION le tracé du trail ne suit pas forcément un sentier balisé, certains des sentiers peuvent être difficilement praticables en fonction de la météo

https://www.traildelacroixdescarmes.com/courses/tcc15km

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English :

Pont-à-Mousson’s favourite race for runners!

It’s the most sought-after race, the most eagerly awaited, and often the favorite of Trail de la Croix des Carmes participants! The Blue Orange Trail 15km offers all the charm of the Trail de la Croix des Carmes in a shorter, but no less spicy format.

With its 450m vertical drop, its technical sections in the trenches and its big difficulty right from the start, this trail has all the makings of a great one!

Located in Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle, between Nancy and Metz, this course has become a benchmark for trail runners, accessible yet demanding.

ATTENTION: the trail does not necessarily follow a signposted path, and some of the paths may be difficult to negotiate depending on the weather

Deutsch :

Das Lieblingsrennen der Trailers in Pont-à-Mousson!

Es ist der meistgefragte, meisterwartete und oft auch der Lieblingslauf der Teilnehmer des Trail de la Croix des Carmes! Der Blue Orange Trail 15km bietet alles, was den Reiz des Trail de la Croix des Carmes ausmacht, in einem kürzeren, aber nicht weniger pikanten Format.

Mit seinen 450 m Höhenunterschied, seinen technischen Passagen in den Gräben und seiner großen Schwierigkeit gleich zu Beginn hat diese Strecke alles, was man sich von einem großen Trail wünschen kann!

In Pont-à-Mousson, im Departement Meurthe-et-Moselle, zwischen Nancy und Metz, ist diese Strecke zu einer Referenz für Liebhaber von verspielten, zugänglichen, aber anspruchsvollen Trails geworden.

ACHTUNG: Die Strecke des Trails folgt nicht unbedingt einem markierten Pfad, einige der Pfade können je nach Wetterlage schwer begehbar sein

Italiano :

La corsa preferita dai corridori di Pont-à-Mousson!

È la gara più popolare, la più attesa e spesso la preferita dai partecipanti al Trail de la Croix des Carmes! Il Blue Orange Trail 15 km offre tutto il fascino del Trail de la Croix des Carmes in un formato più breve, ma non per questo meno piccante.

Con i suoi 450 m di dislivello, i suoi tratti tecnici in trincea e la sua grande difficoltà fin dall’inizio, questo percorso ha tutte le carte in regola per essere un grande percorso!

A Pont-à-Mousson, nella regione della Meurthe-et-Moselle tra Nancy e Metz, questo percorso è diventato un punto di riferimento per gli amanti del trail running impegnativo ma accessibile.

ATTENZIONE: il percorso non segue necessariamente un sentiero segnalato e alcuni sentieri possono essere difficili da percorrere a seconda delle condizioni meteorologiche

Español :

¡La carrera favorita de los corredores de Pont-à-Mousson!

Es la carrera más popular, la más esperada y, a menudo, la favorita de los participantes del Trail de la Croix des Carmes El Blue Orange Trail 15km ofrece todo el encanto del Trail de la Croix des Carmes en un formato más corto, pero no menos picante.

Con sus 450 m de desnivel, sus tramos técnicos en las trincheras y su gran dificultad desde el principio, ¡este trail tiene todas las papeletas para convertirse en uno de los mejores!

En Pont-à-Mousson, en la región de Meurthe-et-Moselle, entre Nancy y Metz, este recorrido se ha convertido en una referencia para los amantes del trail running exigente pero accesible.

ATENCIÓN: el recorrido no sigue necesariamente un camino señalizado, y algunos senderos pueden ser difíciles de transitar en función de las condiciones meteorológicas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-24 par Système d’information touristique Lorrain