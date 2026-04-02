Trail de la Croix des Carmes Mini TCC 10km Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Trail de la Croix des Carmes Mini TCC 10km Adultes Trail

Trail de la Croix des Carmes Mini TCC 10km Chemin de Montrichard 54700 Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle Grand Est

Durée : Distance : 9790.0 Tarif :

Un parcours idéal pour s’initier au trail et découvrir l’ambiance du TCC !

Le Mini TCC 10km, c’est le format parfait pour découvrir la discipline du trail running et goûter à l’ambiance unique du Trail de la Croix des Carmes.

Avec 360m de dénivelé positif sur 10km, ce petit format n’est pas pour autant dénué d’intérêt. Il bous fera explorer les sentiers historiques de Norroy-lès-Pont-à-Mousson et ses fameuses tranchées ludiques, avec une jolie grimpette dès les premiers kilomètres.

Idéal pour un premier trail entre Nancy et Metz ! Le point d’orgue le passage au Monument aux Allemands, témoin du passé de ce territoire de Meurthe-et-Moselle et hommage aux affrontements de 14-18.

ATTENTION le tracé du trail ne suit pas forcément un sentier balisé, certains des sentiers peuvent être difficilement praticables en fonction de la météo

https://www.traildelacroixdescarmes.com/courses/minitcc-10km

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English :

It’s the perfect way to learn about trail running and discover the TCC atmosphere!

The Mini TCC 10km is the perfect format for discovering trail running and getting a taste of the unique atmosphere of the Trail de la Croix des Carmes.

With 360m of positive vertical drop over 10km, this small format is not without interest. You’ll explore the historic trails of Norroy-lès-Pont-à-Mousson and its famous playful trenches, with a nice climb right from the first kilometers.

Ideal for a first trail between Nancy and Metz! The highlight is a visit to the Monument aux Allemands, a reminder of this Meurthe-et-Moselle region’s past and a tribute to the confrontations of 14-18.

ATTENTION: the trail route does not necessarily follow a signposted path, and some of the paths may be difficult to negotiate depending on the weather

Deutsch :

Eine ideale Strecke, um mit dem Trailrunning zu beginnen und die Atmosphäre des TCC zu entdecken!

Der Mini TCC 10km ist das perfekte Format, um die Disziplin des Trailrunning zu entdecken und die einzigartige Atmosphäre des Trail de la Croix des Carmes zu erleben.

Mit einem positiven Höhenunterschied von 360 m auf 10 km ist dieses kleine Format nicht uninteressant. Sie werden die historischen Pfade von Norroy-lès-Pont-à-Mousson und seine berühmten Spielgräben erkunden, mit einer schönen Steigung auf den ersten Kilometern.

Ideal für einen ersten Trail zwischen Nancy und Metz! Der Höhepunkt: der Gang zum Deutschen Denkmal, das von der Vergangenheit dieses Gebiets in Meurthe-et-Moselle zeugt und eine Hommage an die Auseinandersetzungen von 14-18 ist.

ACHTUNG: Die Strecke des Trails folgt nicht unbedingt einem markierten Weg, einige der Pfade können je nach Wetterlage schwer begehbar sein

Italiano :

È il modo perfetto per avere un primo assaggio di trail running e scoprire l’atmosfera del TCC!

La Mini TCC 10 km è il formato perfetto per scoprire il trail running e assaporare l’atmosfera unica del Trail de la Croix des Carmes.

Con 360 metri di pendenza positiva su 10 km, questo piccolo formato non è privo di interesse. Si esploreranno i sentieri storici di Norroy-lès-Pont-à-Mousson e le sue famose trincee, con una bella salita nei primi chilometri.

Ideale per un primo percorso tra Nancy e Metz! Il momento culminante è la visita al Monumento aux Allemands, un ricordo del passato di questa parte della Meurthe-et-Moselle e un omaggio agli scontri del 14-18.

ATTENZIONE: il percorso non segue necessariamente un sentiero segnalato e alcuni sentieri possono essere difficili da percorrere a seconda del tempo

Español :

Es la manera perfecta de iniciarse en el trail running y descubrir el ambiente de TCC

El Mini TCC 10km es el formato perfecto para descubrir el trail running y el ambiente único del Trail de la Croix des Carmes.

Con 360 m de desnivel positivo en 10 km, este pequeño formato no carece de interés. Explorará los senderos históricos de Norroy-lès-Pont-à-Mousson y sus famosas trincheras de juego, con una bonita subida en los primeros kilómetros.

Ideal para una primera ruta entre Nancy y Metz El punto culminante es la visita al Monument aux Allemands, recuerdo del pasado en esta parte de Meurthe-et-Moselle y homenaje a los enfrentamientos del 14-18.

ATENCIÓN: el sendero no sigue necesariamente un trazado señalizado, y algunos de los caminos pueden resultar difíciles de recorrer en función de las condiciones meteorológicas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-02-24 par Système d’information touristique Lorrain