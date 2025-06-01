TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières Hérault

TRAIL DE L’ESTABEL Cabrières Hérault vendredi 1 août 2025.

TRAIL DE L’ESTABEL Trail Difficile

Itinéraire de promenade et de randonnée, PR TRAIL DE L’ESTABEL Route de Roujan 34800 Cabrières Hérault Occitanie

Durée : 300 Distance : 2900.0 Tarif :

Le parcours trail qui vous est proposé suit le balisage de plusieurs PR. Au cœur d’un site classé, riche en découvertes naturelles, géologiques et paysagères, le sentier parcourt tout le vignoble et vous laisse imaginer le passé médiéval de Cabrières. Au cours de ce trail, vous pourrez découvrir le pic de Vissou, les vignes de l’AOP Cabrières, les vestiges de l’ancien village au pied du château,

Difficile

http://www.destination-salagou.fr/ +33 4 67 96 23 86

English : TRAIL DE L’ESTABEL

Deutsch : TRAIL DE L’ESTABEL

Questo percorso segue i segni di diversi sentieri PR. Nel cuore di un sito protetto, ricco di scoperte naturali, geologiche e paesaggistiche, il sentiero si snoda tra i vigneti e lascia immaginare il passato medievale di Cabrières. Il sentiero permette di scoprire la cima del Vissou, i vigneti di Cabrières DOP e i resti dell’antico villaggio ai piedi del castello,

Español : TRAIL DE L’ESTABEL

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme