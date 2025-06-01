Trail Des Rochers de la Houle aux Rochers des Parcs Clécy Calvados

Durée : Distance : 15600.0 Tarif :

Ce circuit intermédiaire vous emmène découvrir la Vallée des Vaux et les hauteurs de Saint-Omer. Au départ de Clécy, longez les bords de la rivière et ses guinguettes avant de monter progressivement vers le panorama du Pain de Sucre et la piste d’envol de parapente des Rochers de la Houle qui plonge vers la vallée de l’Orne. Vous rebasculez ensuite dans la Vallée des Vaux pour remonter vers le Mont du Père et rejoindre par Sourdeval la crête des Rochers des Parcs et sa vue somptueuse sur la Suisse Normande et son relief.

+33 2 31 79 70 45

English : Trail Des Rochers de la Houle aux Rochers des Parcs

This intermediate route takes you to the village of St Rémy-sur-Orne. Starting from Clécy, walk along the banks of the river and its « guinguettes » before reaching Cantepie and then Saint Rémy sur Orne along the banks of the Orne. You will then go up to the Mont de Vêpres before finishing along the Rochers de la Houle massif by a path located at the level of the green way of the Suisse Normande.

Deutsch :

Auf diesem mittleren Rundweg entdecken Sie das Vallée des Vaux und die Anhöhen von Saint-Omer. Von Clécy aus wandern Sie am Flussufer mit seinen Guinguetten entlang, bevor Sie allmählich zum Panorama des Zuckerhuts und zur Gleitschirmflugpiste der Rochers de la Houle aufsteigen, die zum Ornetal hin abfällt. Anschließend kippen Sie wieder in das Vallée des Vaux, um zum Mont du Père aufzusteigen und über Sourdeval den Bergkamm der Rochers des Parcs mit seiner prächtigen Aussicht auf die Normannische Schweiz und ihr Relief zu erreichen.

Italiano :

Questo percorso intermedio attraversa la Vallée des Vaux e le alture di Saint-Omer. Partendo da Clécy, si seguono le rive del fiume e le sue « guinguettes » prima di salire gradualmente verso il panorama del Pain de Sucre e della pista di parapendio dei Rochers de la Houle, che precipita verso la valle dell’Orne. Si passa poi alla Vallée des Vaux per risalire al Mont du Père e raggiungere la cresta dei Rochers des Parcs passando per Sourdeval, con la sua sontuosa vista sulla regione della Suisse Normande e i suoi rilievi.

Español :

Esta ruta intermedia le llevará a través del Valle des Vaux y las alturas de Saint-Omer. Partiendo de Clécy, siga las orillas del río y sus « guinguettes » antes de ascender progresivamente hacia el panorama del Pain de Sucre y la pista de parapente de Rochers de la Houle, que desciende en picado hacia el valle del Orne. A continuación, se vuelve a la Vallée des Vaux para ascender de nuevo al Mont du Père y alcanzar la cresta de Rochers des Parcs por Sourdeval, con sus suntuosas vistas sobre la región de Suisse Normande y su relieve.

