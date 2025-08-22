Trail Descente Chrono Mur de la Loubière Versols-et-Lapeyre Aveyron

Trail Descente Chrono Mur de la Loubière

Trail Descente Chrono Mur de la Loubière 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

Une traversée oxygénante du plateau de la Loubière, qui met en relief ses crêtes et ses panoramas majestueux, avant d’entamer une descente facile vers Lapeyre, par le hameau de Puech Mets.

English : Trail running Timed downhill of the Mur de la Loubière

An invigorating crossing of the Loubière plateau, highlighting its ridges and majestic panoramas, before an easy descent to Lapeyre via the hamlet of Puech Mets.

Eine sauerstoffreiche Durchquerung des Plateaus von La Loubière, die seine Kämme und majestätischen Panoramen hervorhebt, bevor Sie einen leichten Abstieg nach Lapeyre über den Weiler Puech Mets beginnen.

Una tonificante traversata dell’altopiano della Loubière, che mette in risalto le sue creste e i suoi maestosi panorami, prima di una facile discesa a Lapeyre attraverso la frazione di Puech Mets.

Español : Trail running Crono Descenso Mur de la Loubière

Una travesía revitalizante de la meseta de Loubière, que resalta sus crestas y majestuosos panoramas, antes de iniciar un descenso fácil hacia Lapeyre pasando por la aldea de Puech Mets.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron