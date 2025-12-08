TRAIL DU TOUR DU LAC DU SALAGOU (AU DÉPART DES VAILHÉS) GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU Celles Hérault

TRAIL DU TOUR DU LAC DU SALAGOU (AU DÉPART DES VAILHÉS) GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU Trail Difficulté moyenne

Itinéraire de sentier de grande randonnée de pays GRP TRAIL DU TOUR DU LAC DU SALAGOU (AU DÉPART DES VAILHÉS) GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU 34700 Celles Hérault Occitanie

Durée : 240 Distance : 2600.0 Tarif :

Un itinéraire sportif dans les dunes de ruffes. Sans grande difficulté majeure mais un parcours qui se veut technique par ses relances au bord de l’eau et très roulant sur les parties de pistes DFCI.

Un parcours dépaysant… un autre monde !

https://www.tourisme-lodevois-larzac.fr/ +33 4 67 88 86 44

English : TRAIL DU TOUR DU LAC DU SALAGOU (AU DÉPART DES VAILHÉS) GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU

Deutsch : TRAIL DU TOUR DU LAC DU SALAGOU (AU DÉPART DES VAILHÉS) GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU

Italiano :

Un percorso sportivo attraverso le dune dirupate. Non ci sono grandi difficoltà, ma il percorso è tecnico con le sue ripartenze in riva al mare e molto ondulato nei tratti di pista DFCI.

Un cambio di scenario… un altro mondo!

Español : TRAIL DU TOUR DU LAC DU SALAGOU (AU DÉPART DES VAILHÉS) GR® DE PAYS ENTRE 2 LACS AVÈNE SALAGOU

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Hérault Tourisme