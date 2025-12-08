TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE Rosis Hérault

TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE Trail Difficile

TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE Douch 34610 Rosis Hérault Occitanie

Durée : 270 Distance : 2510.0 Tarif :

Un trail sauvage et exigeant entre Caroux et Espinouse crêtes, panoramas grandioses, montées musclées et passages mythiques comme le portail de Roquandouire.

Difficile

+33 4 11 95 08 06

English : TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE

Deutsch : TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE

Italiano :

Un percorso selvaggio e impegnativo tra Caroux ed Espinouse: creste, panorami magnifici, salite impegnative e passaggi mitici come la porta di Roquandouire.

Español : TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Hérault Tourisme