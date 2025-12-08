TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE Rosis Hérault
Durée : 270 Distance : 2510.0 Tarif :
Un trail sauvage et exigeant entre Caroux et Espinouse crêtes, panoramas grandioses, montées musclées et passages mythiques comme le portail de Roquandouire.
+33 4 11 95 08 06
English : TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE
Deutsch : TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE
Italiano :
Un percorso selvaggio e impegnativo tra Caroux ed Espinouse: creste, panorami magnifici, salite impegnative e passaggi mitici come la porta di Roquandouire.
Español : TRAIL ENTRE CAROUX ET ESPINOUSE
