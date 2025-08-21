Trail > La vallée du Bulsard Coutances Manche
Durée : 120 Distance : 14000.0 Tarif :
Ce parcours vous fera découvrir la Vallée du Bulsard et ses magnifiques couleurs qui varient en fonction des saisons.
+33 2 33 19 08 10
English : Trail > La vallée du Bulsard
This route takes you through the Bulsard Valley and its magnificent colors, which change with the seasons.
Deutsch :
Auf diesem Weg werden Sie das Bulsard-Tal mit seinen wunderschönen Farben, die je nach Jahreszeit variieren, kennen lernen.
Italiano :
Questo percorso vi porta attraverso la Valle del Bulsard e i suoi magnifici colori, che cambiano con le stagioni.
Español :
Esta ruta le llevará por el valle del Bulsard y sus magníficos colores, que cambian con las estaciones.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme