Trail > Le bois des Vignettes Coutances Manche

Durée : 60 Distance : 9000.0 Tarif :

Au départ du Parc des Sports, le parcours serpente à travers le Bois des Vignettes et vous permet d’emprunter des sentiers vous offrant des vues imprenables sur la cathédrale Notre-Dame de Coutances.

+33 2 33 19 08 10

English : Trail > Le bois des Vignettes

Departing from the Parc des Sports, the course winds through the Bois des Vignettes, taking in paths with breathtaking views of Notre-Dame de Coutances cathedral.

Deutsch :

Vom Parc des Sports aus schlängelt sich die Strecke durch den Bois des Vignettes und führt Sie über Wege, die Ihnen einen atemberaubenden Blick auf die Kathedrale Notre-Dame de Coutances bieten.

Italiano :

Partendo dal Parc des Sports, il percorso si snoda attraverso il Bois des Vignettes e si snoda lungo sentieri che offrono una vista mozzafiato sulla cattedrale di Notre-Dame de Coutances.

Español :

Partiendo del Parque de los Deportes, la ruta serpentea a través del Bosque de las Viñetas y le lleva por senderos que ofrecen impresionantes vistas de la catedral de Notre-Dame de Coutances.

