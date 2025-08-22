Trail N°28 Lapeyre Chateau de Montaigut Versols-et-Lapeyre Aveyron
Trail N°28 Lapeyre Château de Montaigut
Trail N°28 Lapeyre Château de Montaigut 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie
Avant le siège du château de Montaigut, une forteresse naturelle vous attend le plateau de la Loubière, formidable terrain de jeu avec des passages et des paysages à couper le souffle !
English : Trail running N°28 Lapeyre Montaigut Castle
Before the siege of Montaigut Castle, a natural fortress awaits you: the Loubière plateau, a fantastic playground with breathtaking passages and landscapes !
Deutsch :
Vor der Belagerung der Burg Montaigut erwartet Sie eine natürliche Festung: das Plateau de la Loubière, ein fantastischer Spielplatz mit atemberaubenden Passagen und Landschaften!
Italiano :
Prima dell’assedio del castello di Montaigut, vi aspetta una fortezza naturale: l’altopiano di Loubière, un fantastico parco giochi con passaggi e paesaggi mozzafiato!
Español : Trail running N°28 Lapeyre Castillo de Montaigut
Antes del asedio al castillo de Montaigut, te espera una fortaleza natural: la meseta de Loubière, un terreno de juego formidable con tramos y paisajes impresionantes.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron