Trail N°28 Lapeyre Chateau de Montaigut Versols-et-Lapeyre Aveyron

Trail N°28 Lapeyre Château de Montaigut

Trail N°28 Lapeyre Château de Montaigut 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

Avant le siège du château de Montaigut, une forteresse naturelle vous attend le plateau de la Loubière, formidable terrain de jeu avec des passages et des paysages à couper le souffle !

English : Trail running N°28 Lapeyre Montaigut Castle

Before the siege of Montaigut Castle, a natural fortress awaits you: the Loubière plateau, a fantastic playground with breathtaking passages and landscapes !

Deutsch :

Vor der Belagerung der Burg Montaigut erwartet Sie eine natürliche Festung: das Plateau de la Loubière, ein fantastischer Spielplatz mit atemberaubenden Passagen und Landschaften!

Italiano :

Prima dell’assedio del castello di Montaigut, vi aspetta una fortezza naturale: l’altopiano di Loubière, un fantastico parco giochi con passaggi e paesaggi mozzafiato!

Español : Trail running N°28 Lapeyre Castillo de Montaigut

Antes del asedio al castillo de Montaigut, te espera una fortaleza natural: la meseta de Loubière, un terreno de juego formidable con tramos y paisajes impresionantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron