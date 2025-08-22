Trail N°29 Versols Hermilix Versols-et-Lapeyre Aveyron

Trail N°29 Versols Hermilix

Trail N°29 Versols Hermilix 12400 Versols-et-Lapeyre Aveyron Occitanie

Toute en contrastes et en reliefs, cette boucle vous emmène sur la lande d’Hermilix, vous plonge dans la rafraîchissante vallée du Verzolet puis vous guide jusqu’à Mont-Grand et son panorama sur la vallée de la Sorgues

Trail running N°29 Versols Hermilix

Full of contrasts and reliefs, this loop takes you across the Hermilix moor, plunges you into the refreshing Verzolet valley, and then guides you to Mont-Grand with its panorama over the Sorgues valley.

Deutsch :

Dieser kontrastreiche Rundweg führt Sie über die Heide von Hermilix, durch das erfrischende Verzolet-Tal und weiter nach Mont-Grand mit seinem Panoramablick auf das Sorgues-Tal

Italiano :

Ricco di contrasti e di rilievi, questo anello vi porta alla brughiera di Hermilix, vi immerge nella rinfrescante valle del Verzolet e vi guida poi al Mont-Grand e alla sua vista panoramica sulla valle di Sorgues

Trail running N°29 Versols Hermilix

Llena de contrastes y relieves, esta ruta circular te lleva por la llanura de Hermilix, te sumerge en el refrescante valle del Verzolet y luego te guía hasta Mont-Grand con su panorámica del valle del Sorgues.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par ADT Aveyron