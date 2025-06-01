Trail Sur les hauteurs de l’Eminence Clécy Calvados

Trail Sur les hauteurs de l’Eminence Clécy Calvados vendredi 1 août 2025.

Trail Sur les hauteurs de l’Eminence

Trail Sur les hauteurs de l’Eminence 14570 Clécy Calvados Normandie

Durée : 360 Distance : 40900.0 Tarif :

Après un début de parcours au cœur des hameaux de Clécy, découvrez le village de la Villette en passant par le site naturel de l’Eminence, point culminant de la Suisse Normande à 253 m. Rejoignez ensuite Cantepie puis la Serverie avant l’ascension du Pain de Sucre sur les Rochers de la Houle. Votre parcours se prolonge dans la Vallée des Vaux jusqu’aux Bruyères du Bô.

+33 2 31 79 70 45

English : Trail Sur les hauteurs de l’Eminence

After a start in the heart of the hamlets of Clécy, discover the village of La Villette via the natural site of Eminence, the highest point of the Suisse Normande at 253 m. Then join Cantepie and Serverie before climbing the Pain de Sucre on the Rochers de la Houle. Your route continues on the GR36 to the foot of the famous Physicist’s path located at the level of the church of Vey. A beautiful finish with the path of the Cambronnerie rocks and the 30% slope of the Faverie that you will take on the way down.

Deutsch :

Nach einem Start in den Weilern von Clécy entdecken Sie das Dorf La Villette, vorbei an der Naturlandschaft Eminence, dem mit 253 m höchsten Punkt der Normannischen Schweiz. Danach geht es weiter nach Cantepie und Serverie, bevor Sie den Zuckerhut auf den Rochers de la Houle besteigen. Ihr Weg führt Sie weiter durch das Vallée des Vaux bis zu den Bruyères du Bô.

Italiano :

Dopo aver iniziato il percorso nel cuore delle frazioni di Clécy, scoprite il villaggio di La Villette passando per il sito naturale de L’Eminence, il punto più alto della Suisse Normande con i suoi 253 metri. Si prosegue poi per Cantepie e Serverie prima di scalare il Pain de Sucre sui Rochers de la Houle. L’itinerario prosegue attraverso la Vallée des Vaux fino alle Bruyères du Bô.

Español :

Tras iniciar la ruta en el corazón de las aldeas de Clécy, descubra el pueblo de La Villette pasando por el paraje natural de L’Eminence, el punto más alto de Suisse Normande con 253 m. A continuación, pasará por Cantepie y Serverie antes de subir al Pain de Sucre en las Rochers de la Houle. La ruta continúa por la Vallée des Vaux hasta las Bruyères du Bô.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme