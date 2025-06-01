TRAIL VIGNES ET VOLCANS DE FONTES Fontès Hérault

TRAIL VIGNES ET VOLCANS DE FONTES Boulevard Jules Ferry 34320 Fontès Hérault Occitanie

Cet itinéraire qui vous est proposé, suit le balisage du PR du même nom. Ce parcours de trail cheminez vers l’église inscrite aux monuments historiques, en passant sous les vieilles portes du village. Par un vieux chemin, grimpez sur le volcan du Céressou. Puis, après avoir franchi la Boyne, vous vous dirigerez vers le volcan des Baumes.

Italiano :

L’itinerario proposto segue la segnaletica dell’omonimo PR. Il sentiero conduce alla chiesa, classificata come monumento storico, passando sotto le antiche porte del villaggio. Si imbocca un vecchio sentiero fino al vulcano Céressou. Poi, dopo aver attraversato il fiume Boyne, ci si dirige verso il vulcano Baumes.

