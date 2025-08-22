Train Touristique du Bas-Berry Écueillé Indre

Train Touristique du Bas-Berry

Train Touristique du Bas-Berry 96 bis, avenue de la gare 36240 Écueillé Indre Centre-Val de Loire

Au cœur de l’Indre traditionnelle et du Bas-Berry, véritable trait d’union entre le Boischaut Nord et la Brenne, le Train Touristique du Bas-Berry vous vous invite à la flânerie à travers prés bucoliques, bois ombragés et champs de blés pour une balade au temps des trains à vapeur d’autrefois.

http://www.traintouristiquedubasberry.com/ +33 6 51 98 10 07

English : Le train du Bas-Berry

An unforgettable journey of 27km awaits children and grown-ups, on board an authentic Tortillard (a very slow train on a winding track). New in 2010: a Corpet-Louvet 020-T steam engine marks the return of steam traction, 55 years after it was abandoned.

Deutsch :

Im Herzen des traditionellen Indre und des Bas-Berry, dem Bindeglied zwischen dem Boischaut Nord und der Brenne, lädt Sie der Touristenzug des Bas-Berry zu einer Fahrt durch bukolische Wiesen, schattige Wälder und Weizenfelder ein, die Sie in die Zeit der alten Dampfeisenbahnen zurückversetzen wird.

Italiano :

Nel cuore delle regioni tradizionali dell’Indre e del Bas-Berry, il Train Touristique du Bas-Berry collega le regioni del Boischaut Nord e della Brenne. Passeggiate tra prati bucolici, boschi ombrosi e campi di grano per tornare indietro nel tempo ai treni a vapore di un tempo.

Español :

En el corazón de las tradicionales regiones de Indre y Bas-Berry, el Train Touristique du Bas-Berry une las regiones de Boischaut Norte y Brenne. Dé un paseo por bucólicos prados, bosques umbríos y campos de trigo para retroceder en el tiempo a los trenes de vapor de antaño.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-03 par SIT Centre-Val de Loire