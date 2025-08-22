Travers de Cham Usclat VTT N°31 La Bastide-Puylaurent Lozère

Travers de Cham Usclat VTT N°31 VTT de descente Facile

Travers de Cham Usclat VTT N°31 Parking de la Mairie 48250 La Bastide-Puylaurent Lozère Occitanie

Durée : 30 Distance : 6343.0 Tarif :

Cette boucle vous offre un parcours authentique et longe, sur la fin, le chemin de fer qu’empruntait le légendaire train Le Cévenol entre Langogne et La Bastide.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

This loop offers an authentic route and runs along the railroad line used by the legendary Le Cévenol train between Langogne and La Bastide.

Deutsch :

Dieser Rundweg bietet Ihnen eine authentische Strecke und verläuft am Ende entlang der Eisenbahnstrecke, die der legendäre Zug Le Cévenol zwischen Langogne und La Bastide benutzte.

Italiano :

Questo anello offre un percorso autentico e si snoda lungo la linea ferroviaria utilizzata dal leggendario treno Le Cévenol tra Langogne e La Bastide.

Español :

Este bucle le ofrece un recorrido auténtico y discurre por la vía férrea utilizada por el legendario tren Le Cévenol entre Langogne y La Bastide.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère