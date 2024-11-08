Traversée de quelques premiers crus de Beaune Beaune Côte-d’Or

Traversée de quelques premiers crus de Beaune 21200 Beaune Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 7000.0 Tarif :

Chers amis randonneurs, bienvenue à Beaune, la capitale des prestigieux vins de Bourgogne. Beaune, point de départ de cette balade qui rapidement va vous transporter au coeur du vignoble. Des vignes aux portes de la cité. Et rapidement, vos papilles se mettront en éveil à la seule évocation d’un Beaune 1er Cru, les Champs Pimont ou d’un Pommard Premier Cru les Saucilles… Beaune est un nom qui exprime le vin.

English :

Dear hiker friends, welcome to Beaune, the capital of the prestigious wines of Burgundy. Beaune, the starting point of this walk which will quickly take you to the heart of the vineyard. From the vineyards to the gates of the city. And quickly, your taste buds will be awakened by the mere mention of a Beaune 1er Cru, les Champs Pimont or a Pommard Premier Cru les Saucilles… Beaune is a name that expresses wine.

Deutsch :

Liebe Wanderfreunde, willkommen in Beaune, der Hauptstadt der prestigeträchtigen Burgunderweine. Beaune ist der Ausgangspunkt dieser Wanderung, die Sie schnell in das Herz des Weinbergs führen wird. Weinberge vor den Toren der Stadt. Und schon bald werden Ihre Geschmacksknospen bei der bloßen Erwähnung eines Beaune 1er Cru, les Champs Pimont oder eines Pommard Premier Cru les Saucilles in Wallung geraten… Beaune ist ein Name, der den Wein ausdrückt.

Italiano :

Cari amici escursionisti, benvenuti a Beaune, la capitale dei prestigiosi vini della Borgogna. Beaune, il punto di partenza di questa passeggiata che vi porterà rapidamente nel cuore del vigneto. Dai vigneti alle porte della città. E le vostre papille gustative si risveglieranno rapidamente al solo nominare un Beaune 1er Cru, les Champs Pimont o un Pommard Premier Cru les Saucilles… Beaune è un nome che esprime il vino.

Español :

Queridos excursionistas, bienvenidos a Beaune, la capital de los prestigiosos vinos de Borgoña. Beaune, punto de partida de este paseo que le llevará rápidamente al corazón del viñedo. De los viñedos a las puertas de la ciudad. Y sus papilas gustativas se despertarán rápidamente con la simple mención de un Beaune 1er Cru, les Champs Pimont o un Pommard Premier Cru les Saucilles… Beaune es un nombre que expresa vino.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-08 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data