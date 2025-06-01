Truc de Balduc Trail n°13 Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Truc de Balduc Trail n°13 Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère vendredi 1 août 2025.

Truc de Balduc Trail n°13 Trail Difficile

Truc de Balduc Trail n°13 48000 Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 21173.0 Tarif :

Un circuit pour gravir ce drôle de mont plat qu’on appelle « un truc » par ici. Boucle autour du Truc de Balduc commune au trail n°13b mais réservé aux sportifs, avec une distance et un dénivelé nettement plus important.

Difficile

https://www.destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

A circuit to climb that funny flat mountain we call « un truc » around here. This loop around the Truc de Balduc is the same as trail no. 13b, but is reserved for sports enthusiasts, with a much greater distance and elevation gain.

Deutsch :

Ein Rundweg, um diesen seltsamen flachen Berg zu erklimmen, den man hier « un truc » nennt. Eine Schleife um den Truc de Balduc, die mit dem Trail Nr. 13b gemeinsam ist, aber nur für Sportler geeignet ist und eine deutlich größere Distanz und einen größeren Höhenunterschied aufweist.

Italiano :

Un circuito per scalare quella strana montagna piatta che da queste parti viene chiamata « un truc ». Questo circuito intorno al Truc de Balduc è lo stesso del sentiero 13b, ma è riservato agli sportivi, con una distanza e una pendenza molto maggiori.

Español :

Un circuito para subir esa extraña montaña plana conocida por aquí como « un truc ». Este bucle alrededor del Truc de Balduc es el mismo que el sendero 13b, pero está reservado a los aficionados al deporte, con una distancia y un desnivel mucho mayores.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-16 par CDT Lozère