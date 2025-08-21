Truc de Balduc Trail n°13b Brenoux Lozère

Truc de Balduc Trail n°13b Trail Facile

Truc de Balduc Trail n°13b Mairie 2 place de l’église 48000 Brenoux Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 11047.0 Tarif :

Un circuit pour gravir ce drôle de mont plat qu’on appelle un truc par ici. La boucle au départ de Brenoux ou éventuellement de Varazoux est relativement accessbible.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A circuit to climb that funny flat mountain we call un truc around here. The loop starts from Brenoux, or possibly Varazoux, and is relatively accessible.

Deutsch :

Eine Rundwanderung, um diesen seltsamen flachen Berg zu besteigen, den man hier un truc nennt. Die Schleife beginnt in Brenoux oder eventuell in Varazoux und ist relativ leicht zugänglich.

Italiano :

Un circuito per scalare questa strana montagna piatta, chiamata un truc da queste parti. L’anello parte da Brenoux o forse da Varazoux ed è relativamente accessibile.

Español :

Un circuito para subir esta extraña montaña plana conocida por aquí como un truc . El bucle parte de Brenoux o posiblemente de Varazoux y es relativamente accesible.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère