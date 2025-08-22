Un bain de nature entre deux terroirs Parfondru Aisne

Un bain de nature entre deux terroirs A pieds

Un bain de nature entre deux terroirs De la place de l’église 02840 Parfondru Aisne Hauts-de-France

Ce territoire vous permettra d’appréhender la richesse du patrimoine naturel du Laonnois. Les landes, les bois aux ambiances submontagnardes, les prairies sèches et humides constituent autant de paysages différents où vous rencontrerez une diversité remarquable d’espèces animales et végétales.

English :

This territory will allow you to understand the richness of the natural heritage of Laonnois. The moors, the woods with a sub-mountainous atmosphere, the dry and wet meadows constitute as many different landscapes where you will meet a remarkable diversity of animal and plant species.

Deutsch :

In diesem Gebiet können Sie das reiche Naturerbe des Laonnois kennen lernen. Heidelandschaften, Wälder mit submontaner Atmosphäre, Trocken- und Feuchtwiesen bilden unterschiedliche Landschaften, in denen Sie einer bemerkenswerten Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten begegnen werden.

Italiano :

Quest’area vi permetterà di apprezzare la ricchezza del patrimonio naturale del Laonnois. Le brughiere, i boschi con la loro atmosfera submontana, i prati secchi e umidi costituiscono tanti paesaggi diversi in cui si incontra una notevole diversità di specie animali e vegetali.

Español :

Esta zona le permitirá apreciar la riqueza del patrimonio natural del Laonnois. Los páramos, los bosques con su ambiente submontañoso, las praderas secas y húmedas constituyen otros tantos paisajes diferentes en los que encontrará una notable diversidad de especies animales y vegetales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2007-07-18 par Agence Aisne Tourisme