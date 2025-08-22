Un brin de (micro) folie ! Couzon Allier
Un brin de (micro) folie ! vendredi 1 mai 2026.
Le Bourg 03160 Couzon Allier Auvergne-Rhône-Alpes
Cette balade vous invite à découvrir la majestueuse forêt de Bagnolet pour profiter d’une balade bucolique dans un cadre naturel préservé, ainsi que le beau plan d’eau aménagé d’Aubigny.
English : Bike ride of the Micro Folie digital museum
This loop invits you to discover the majestic forest of Bagnolet to enjoy the bucolic setting in a natural preserved setting and to join to Aubigny the nice landscaped lake.
Deutsch :
Dieser Spaziergang lädt Sie dazu ein, den majestätischen Wald von Bagnolet zu entdecken, um einen bukolischen Spaziergang in einer geschützten natürlichen Umgebung zu genießen, sowie den schönen angelegten Wassersee von Aubigny.
Italiano :
Questa passeggiata invita a scoprire la maestosa foresta di Bagnolet per godersi una passeggiata bucolica in un ambiente naturale preservato, nonché il bellissimo lago paesaggistico di Aubigny.
Español :
Este paseo le invita a descubrir el majestuoso bosque de Bagnolet para disfrutar de un bucólico paseo en un entorno natural preservado, así como el hermoso lago ajardinado de Aubigny.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme