Un géant de pierre La Ferté-Milon Aisne

Parking de l'esplanade du château 02460 La Ferté-Milon Aisne Hauts-de-France

Promenez-vous dans les ruelles escarpées de La Ferté-Milon, sur les traces de Racine et de La Fontaine. Au milieu la balade, la façade gigantesque du château que fit construire le Duc ’Orléans offre un large point de vue sur la petite ville.

Stroll through the steep streets of La Ferté-Milon, in the footsteps of Racine and La Fontaine. In the middle of the walk, the gigantic facade of the château built by the Duke of Orléans offers a wide view of the town.

Schlendern Sie durch die steilen Gassen von La Ferté-Milon und folgen Sie den Spuren von Racine und La Fontaine. In der Mitte des Spaziergangs bietet die riesige Fassade des Schlosses, das der Herzog ?Orléans errichten ließ, einen weiten Blick über die kleine Stadt.

Passeggiate per le ripide strade di La Ferté-Milon, seguendo le orme di Racine e La Fontaine. Al centro della passeggiata, la gigantesca facciata del castello costruito dal Duca d’Orléans offre un’ampia vista sulla città.

Pasee por las empinadas calles de La Ferté-Milon, siguiendo los pasos de Racine y La Fontaine. En medio del paseo, la gigantesca fachada del castillo construido por el duque de Orleans ofrece una amplia vista de la ciudad.

