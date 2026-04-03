Un itinéraire gourmand au fil de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Un itinéraire gourmand au fil de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre vendredi 1 mai 2026.
Un itinéraire gourmand au fil de la Loire Bus
Un itinéraire gourmand au fil de la Loire Rue du Général de Gaulle 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 55000.0 Tarif :
Sur les bords de Loire, saveurs et savoir-faire se mêlent entre faïence, gourmandises et vins illustres de Pouilly-sur-Loire.
https://www.bourgogne-tourisme.com/decouvrir/gastronomie-et-produits-regionaux/val-de-loire/
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English :
On the banks of the Loire, flavors and know-how mingle with earthenware, gourmet foods and the illustrious wines of Pouilly-sur-Loire.
Deutsch :
An den Ufern der Loire vermischen sich Geschmack und Können zwischen Steingut, Leckereien und den berühmten Weinen von Pouilly-sur-Loire.
Italiano :
Sulle rive della Loira, i sapori e il savoir-faire si mescolano con la terracotta, le prelibatezze e gli illustri vini di Pouilly-sur-Loire.
Español :
A orillas del Loira, sabores y saber hacer se mezclan con la loza, los manjares y los ilustres vinos de Pouilly-sur-Loire.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data
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