Un pays de sources Soye Doubs

Un pays de sources A pieds Difficulté moyenne

Un pays de sources Église de Soye 25250 Soye Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 14720.0 Tarif :

Une balade familiale pour un dimanche après-midi réussi. Découvrez la Vallée du Doubs et ses plateaux calcaires par une promenade calme et douce autour du charmant village de Soye.

Difficulté moyenne

English :

A family outing for a successful Sunday afternoon. Discover the Doubs Valley and its limestone plateaux on a quiet, gentle walk around the charming village of Soye.

Deutsch :

Ein Familienausflug für einen gelungenen Sonntagnachmittag. Entdecken Sie das Doubs-Tal und seine Kalksteinplateaus auf einem ruhigen und sanften Spaziergang rund um das charmante Dorf Soye.

Italiano :

Una gita in famiglia per una bella domenica pomeriggio. Scoprite la Valle del Doubs e i suoi altipiani calcarei con una tranquilla e dolce passeggiata intorno all’incantevole villaggio di Soye.

Español :

Una excursión familiar para una gran tarde de domingo. Descubra el valle del Doubs y sus mesetas calcáreas en un paseo tranquilo y apacible por el encantador pueblo de Soye.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data