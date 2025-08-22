Un sentier découverte autour du lac du Brayssou Parranquet Lot-et-Garonne
Un sentier découverte autour du lac du Brayssou Parranquet Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Un sentier découverte autour du lac du Brayssou A pieds Très facile
Un sentier découverte autour du lac du Brayssou 47210 Parranquet Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 5700.0 Tarif :
Très facile
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Un sentier découverte autour du lac du Brayssou
Do not forget your binoculars for this walk on the banks of the lake Brayssou, where you can observe mallards, teals or whistling ducks from a shelter set up by the federation of hunters.
Deutsch : Un sentier découverte autour du lac du Brayssou
Italiano :
Español : Un sentier découverte autour du lac du Brayssou
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine