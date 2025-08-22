Un tour des Alpilles à partir d’Arles Arles Bouches-du-Rhône

Un tour des Alpilles à partir d’Arles

Un tour des Alpilles à partir d’Arles Office de Tourisme 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 180 Distance : 61000.0 Tarif :

Route touristique pour traverser les Alpilles entre Arles et Saint-Rémy-de-Provence, en passant par Fontvieille et ses moulins, les Baux et sa cité, et des paysages aux milliers oliviers.

English :

Tourist road to cross the Alpilles between Arles and Saint-Rémy-de-Provence, passing by Fontvieille and its mills, Les Baux and its city, and landscapes with thousands of olive trees.

Deutsch :

Touristische Route durch die Alpilles zwischen Arles und Saint-Rémy-de-Provence, vorbei an Fontvieille und seinen Mühlen, Les Baux und seiner Stadt und durch Landschaften mit tausenden von Olivenbäumen.

Italiano :

Itinerario turistico attraverso le Alpilles tra Arles e Saint-Rémy-de-Provence, passando per Fontvieille e i suoi mulini, Les Baux e la sua città, e paesaggi con migliaia di ulivi.

Español :

Ruta turística por los Alpilles entre Arles y Saint-Rémy-de-Provence, pasando por Fontvieille y sus molinos, Les Baux y su pueblo, y paisajes con miles de olivos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-28 par Provence Tourisme