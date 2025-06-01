Un Vent de Liberté à cheval Lestanville Seine-Maritime

Un Vent de Liberté à cheval Lestanville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Un Vent de Liberté à cheval

Un Vent de Liberté à cheval 76730 Lestanville Seine-Maritime Normandie

Durée : 240 Distance : 24000.0 Tarif :

Sur une demi journée, venez découvrir à cheval le patrimoine local de Lestanville. Appréciez la traversée des bois, plaine et fond de vallée et admirez au passage les panoramas de ce charmant paysage. Et pour les férus de patrimoine, vous ne serez pas déçus par les moulins et les églises. Pour votre sécurité, munissez vous d’un équipement adapté et pensez à la bouteille d’eau et à l’en-cas qui sont souvent les bienvenus !

English : Un Vent de Liberté à cheval

Over half a day, come and discover the local heritage of Lestanville on horseback. Enjoy the crossing of the woods, plains and valley bottom and admire the panoramas of this charming landscape. And for heritage enthusiasts, you won’t be disappointed by the mills and churches. For your safety, make sure you have the right equipment and think about bottled water and snacks, which are often welcome!

Deutsch :

Entdecken Sie an einem halben Tag zu Pferd das lokale Erbe von Lestanville. Genießen Sie das Durchreiten von Wäldern, Ebenen und Talböden und bewundern Sie im Vorbeigehen die Panoramen dieser reizvollen Landschaft. Und für die Liebhaber des Kulturerbes werden Sie von den Mühlen und Kirchen nicht enttäuscht sein. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie sich mit geeigneter Ausrüstung ausstatten und an eine Flasche Wasser und einen Snack denken, die oft willkommen sind!

Italiano :

Per mezza giornata, venite a scoprire il patrimonio locale di Lestanville a cavallo. Godetevi la cavalcata attraverso i boschi, le pianure e i fondovalle e ammirate i panorami di questo incantevole paesaggio. E per gli amanti del patrimonio, non rimarrete delusi dai mulini e dalle chiese. Per la vostra sicurezza, portate con voi un’attrezzatura adeguata e ricordate di portare con voi una bottiglia d’acqua e uno spuntino, che sono spesso graditi!

Español :

Durante medio día, venga a descubrir el patrimonio local de Lestanville a caballo. Disfrute de la conducción a través de los bosques, las llanuras y los fondos de los valles y admire las vistas de este encantador paisaje a medida que avanza. Y para los entusiastas del patrimonio, no les decepcionarán los molinos y las iglesias. Por su seguridad, lleve un equipo adecuado y recuerde llevar una botella de agua y un tentempié, ¡que suelen ser bienvenidos!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme