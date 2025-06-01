Un Vent de Liberté à VTT Lestanville Seine-Maritime

Un Vent de Liberté à VTT Lestanville Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Un Vent de Liberté à VTT

Un Vent de Liberté à VTT 76730 Lestanville Seine-Maritime Normandie

Durée : 180 Distance : 24000.0 Tarif :

Avis aux sportifs amateurs de randonnée VTT, ce circuit est fait pour vous ! Partez pour 3 heures à travers plaine, bois et fond de vallée, en empruntant sur une dizaine de kilomètres le GR212®. Le patrimoine local se livre à vous moulins, églises et autres panoramas dévoilant de charmantes vallées en campagne.Pour une randonnée en toute sécurité nous vous conseillons de porter un casque, une tenue adaptée à la météo, des lunettes et un sac à dos avec une bouteille d’eau et un encas. Alors à vos vélos et profitez de ce moment en pleine nature !

English : Un Vent de Liberté à VTT

Notice to the amateur mountain bike riders, this circuit is made for you! Leave for 3 hours through plains, woods and valley bottoms, following the GR212® for about 10 kilometres. The local heritage is at your disposal: mills, churches and other panoramas revealing charming valleys in the countryside. For a safe ride, we advise you to wear a helmet, an outfit adapted to the weather, goggles and a backpack with a bottle of water and a snack. So get on your bikes and enjoy this moment in the middle of nature!

Deutsch :

Wenn Sie gerne mit dem Mountainbike unterwegs sind, ist diese Tour genau das Richtige für Sie! Fahren Sie drei Stunden lang durch Ebenen, Wälder und Täler und folgen Sie dem GR212® auf einer Strecke von etwa zehn Kilometern. Das lokale Kulturerbe zeigt sich Ihnen: Mühlen, Kirchen und andere Panoramen, die reizvolle Täler auf dem Land enthüllen.Für eine sichere Fahrt empfehlen wir Ihnen einen Helm, wetterangepasste Kleidung, eine Brille und einen Rucksack mit einer Wasserflasche und einem Snack. Also ran an die Räder und genießen Sie diesen Moment inmitten der Natur!

Italiano :

Per gli amanti della mountain bike, questo è il percorso che fa per voi! Si parte per 3 ore attraverso pianure, boschi e fondovalle, seguendo il GR212® per una decina di chilometri. Per una guida sicura vi consigliamo di indossare un casco, un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche, occhiali e uno zaino con una bottiglia d’acqua e uno spuntino. Quindi prendete le vostre biciclette e godetevi questo momento in campagna!

Español :

Para los amantes de la bicicleta de montaña, ¡esta es su ruta! Salga durante 3 horas a través de llanuras, bosques y fondos de valle, siguiendo el GR212® durante unos diez kilómetros. Para un viaje seguro, le aconsejamos que lleve casco, ropa adaptada al clima, gafas y una mochila con una botella de agua y un bocadillo. Así que suban a sus bicicletas y disfruten de este momento en el campo

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme