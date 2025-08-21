Une année de vigneron Chignin Savoie
Une année de vigneron
Vignobles & Découvertes Une année de vigneron La poste 73800 Chignin Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
L’année du vigneron est une des 6 boucles thématiques qui parsème le chemin des vignes entre Chignin et Fréterive. Ce sentier vous expliquera le travail de la vigne au cours des saisons d’un vigneron d’aujourd’hui.
http://www.coeurdesavoie.fr/ +33 4 79 25 53 12
English :
The winegrower’s year is one of the 6 thematic loops that dot the vineyard path between Chignin and Fréterive. This path will explain to you the work in the vineyard during the seasons of a winegrower of today.
Deutsch :
Das Jahr des Winzers ist eine der 6 Themenschleifen, die den Weg durch die Weinberge zwischen Chignin und Fréterive säumen. Dieser Pfad erklärt Ihnen die Arbeit im Weinberg im Laufe der Jahreszeiten eines Winzers von heute.
Italiano :
L’anno del viticoltore è uno dei 6 anelli tematici che si snodano lungo il sentiero dei vigneti tra Chignin e Fréterive. Questo percorso vi spiegherà il lavoro della vite durante le stagioni di un viticoltore moderno.
Español :
El año del viticultor es uno de los 6 bucles temáticos que recorren el camino del viñedo entre Chignin y Fréterive. Este recorrido le explicará el trabajo de la vid durante las temporadas de un viticultor actual.
