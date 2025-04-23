Une belle forêt Française Prémontré Aisne

vendredi 1 août 2025.

Une belle forêt Française A pieds

Au carrefour de la croix Saint-Jean, à proximité du calvaire et de la maison forestière. 02320 Prémontré Aisne Hauts-de-France

Durée : 240 Distance : 13000.0

Laissez-vous charmer par ce massif forestier de 9 000 ha dont la topographie mouvementée et la grande diversité

des sols induisent une variété des milieux végétaux et une richesse faunistique incontournables.

English : Une belle forêt Française

Let yourself be charmed by this 9,000 hectare forest massif with its eventful topography and great diversity

of the soils induce a variety of plant environments and a wealth of fauna that cannot be ignored.

Deutsch : Une belle forêt Française

Lassen Sie sich von diesem 9.000 ha großen Waldmassiv verzaubern, dessen bewegte Topographie und große Diversität

der Böden eine Vielfalt an pflanzlichen Lebensräumen und einen unumgänglichen Reichtum an Fauna hervorbringt.

Italiano :

Lasciatevi incantare da questo massiccio forestale di 9.000 ettari, la cui topografia irregolare e la grande diversità di terreni

varietà di terreni e vegetazione e una ricchezza faunistica che non può essere ignorata.

Español : Une belle forêt Française

Déjese seducir por este macizo forestal de 9.000 hectáreas, cuya accidentada topografía y gran diversidad de suelos

variedad de suelos y vegetación, y una riqueza de fauna y flora que no se puede ignorar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-23 par SIM Hauts-de-France