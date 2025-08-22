Une escapade entre champs et étangs Circuit n°48 Louans Indre-et-Loire

Une escapade entre champs et étangs Circuit n°48 En VTC

Une escapade entre champs et étangs Circuit n°48 37320 Louans Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 35000.0 Tarif :

Entre champs et étangs, profiter de la tranquillité de notre campagne. Outre Le Louroux avec ses vastes étendues d’eau et son prieuré, découvrez les bourgs de Manthelan et de Louans. Les routes sinueuses au milieu des cultures et des prairies vous guideront loin du tumulte des grands axes.

+33 2 47 91 82 82

English : A getaway between fields and ponds Circuit n°48

Between fields and ponds, enjoy the tranquility of our countryside. In addition to Le Louroux with its vast expanses of water and its priory, discover the villages of Manthelan and Louans. The winding roads among crops and meadows will guide you away from the tumult of the main roads.

Deutsch : Ein Ausflug zwischen Feldern und Teichen Rundweg Nr. 48

Zwischen Feldern und Teichen können Sie die Ruhe unserer Landschaft genießen. Neben Le Louroux mit seinen weitläufigen Wasserflächen und seinem Priorat entdecken Sie auch die Dörfer Manthelan und Louans. Die kurvenreichen Straßen inmitten von Anbauflächen und Wiesen führen Sie weit weg vom Trubel de

Italiano :

Tra campi e stagni, godetevi la tranquillità della nostra campagna. Oltre a Le Louroux, con i suoi vasti specchi d’acqua e il suo priorato, scoprite i villaggi di Manthelan e Louans. Le strade tortuose in mezzo alle coltivazioni e ai prati vi guideranno lontano dal tumulto delle strade principali.

Español : Una escapada entre campos y estanques Circuito n°48

Entre campos y estanques, disfrute de la tranquilidad de nuestro campo. Además de Le Louroux, con sus vastas extensiones de agua y su priorato, descubra los pueblos de Manthelan y Louans. Los caminos sinuosos en medio de los cultivos y prados le guiarán lejos del tumulto de las carreteras principale

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par SIT Centre-Val de Loire