Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret Montépilloy Oise

Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret Montépilloy Oise vendredi 1 août 2025.

Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret A pieds Difficulté moyenne

Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret Parking du cimetière de Montepilloy 60810 Montépilloy Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 9700.0 Tarif :

A quelques kilomètres de Senlis, découvrez un patrimoine bâti identitaire du Valois, berceau du Royaume de France. Au cours de votre périple, vous traverserez le village de Montepilloy connu pour son donjon de Montépilloy (35m de haut, bâti au XIIème siècle) et nommé « Mons Expellericus » par les romains pour ses qualités de guet. Vous rejoindrez ensuite la grange dimière de Fourcheret puis le superbe corps de ferme de Beaulieu le vieux.

Difficulté moyenne

English : Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret

Just a few kilometres from Senlis, discover the architectural heritage of Valois, the cradle of the Kingdom of France. During your journey, you will cross the village of Montepilloy known for its keep of Montépilloy (35m high, built in the 12th century) and named « Mons Expellericus » by the Romans for its qualities of watchman. You will then reach the dimière barn of Fourcheret and then the superb farmhouse of Beaulieu le vieux.

Deutsch : Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret

Entdecken Sie nur wenige Kilometer von Senlis entfernt das identitätsstiftende bauliche Erbe des Valois, der Wiege des Königreichs Frankreich. Auf Ihrer Reise durchqueren Sie das Dorf Montepilloy, das für seinen 35 m hohen Bergfried Montépilloy aus dem 12. Jahrhundert bekannt ist und von den Römern wegen seiner guten Aussichtsmöglichkeiten « Mons Expellericus » genannt wurde. Anschließend erreichen Sie die Dimière-Scheune von Fourcheret und dann das wunderschöne Bauernhaus von Beaulieu le vieux.

Italiano :

A pochi chilometri da Senlis, scoprite il patrimonio edilizio dei Valois, culla del Regno di Francia. Durante il viaggio, passerete per il villaggio di Montepilloy, noto per il suo torrione (alto 35 metri, costruito nel XII secolo) e chiamato « Mons Expellericus » dai Romani per le sue qualità di torre di guardia. Si raggiunge quindi il fienile Fourcheret e la superba fattoria di Beaulieu le vieux.

Español : Une grande échappée de Montépilloy à Fourcheret

A pocos kilómetros de Senlis, descubra el patrimonio construido de los Valois, cuna del Reino de Francia. Durante el trayecto, pasará por el pueblo de Montepilloy, conocido por su torre del homenaje (35 m de altura, construida en el siglo XII) y bautizado por los romanos como « Mons Expellericus » por sus cualidades de atalaya. A continuación, llegará al granero de Fourcheret y a la magnífica granja de Beaulieu le vieux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France