Une histoire de la vigne Nouvion-le-Vineux Aisne

Une histoire de la vigne De la place de Nogent-sur-Marne, traverser la rue principale pour rejoindre l’ancien lavoir et emprunter la rue du Lavoir. 02860 Nouvion-le-Vineux Aisne Hauts-de-France

Parcourez les chemins qui traversent ce village et partez à la rencontre de son patrimoine (lavoir, église et nombreux vendangeoirs). Le terme Vineux témoigne du riche passé lié à la culture du vin, très répandue dans le Laonnois depuis le Moyen Âge jusqu’au 19 è siècle.

Walk along the paths that cross this village and meet its heritage (wash house, church and numerous grape harvesters). The term Vineyard testifies to the rich past linked to the culture of wine, very widespread in the Laonnois region from the Middle Ages to the 19th century.

Wandern Sie auf den Wegen durch dieses Dorf und entdecken Sie sein Kulturerbe (Waschhaus, Kirche und zahlreiche Weinkeltereien). Der Begriff Vineux zeugt von der reichen Vergangenheit des Weinanbaus, der im Laonnois vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert weit verbreitet war.

Passeggiate lungo i sentieri che attraversano questo villaggio e scoprite il suo patrimonio (lavatoio, chiesa e numerose cantine). Il termine Vineux testimonia la ricca storia della viticoltura, diffusa nel Laonnois dal Medioevo fino al XIX secolo.

Pasee por los caminos que atraviesan este pueblo y descubra su patrimonio (lavadero, iglesia y numerosas bodegas). El término Vineux atestigua la rica historia de la viticultura, muy extendida en el Laonnois desde la Edad Media hasta el siglo XIX.

