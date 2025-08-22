Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot Tonneins Lot-et-Garonne

Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot En VTT Facile

Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot 47400 Tonneins Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5700.0 Tarif :

Cette courte randonnée offre de beaux points de vue sur les vallées de la Garonne et du Lot. Les deux premiers kilomètres servent d’échauffement pour attaquer l’escalade de la seule difficulté du parcours, au Luisant.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot

This short hike offers beautiful views of the Garonne and Lot valleys. The first two kilometers serve as a warm-up for the climb to the only difficulty of the route, at Luisant.

Deutsch : Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot

Diese kurze Wanderung bietet schöne Ausblicke auf die Täler der Garonne und des Lot. Die ersten zwei Kilometer dienen als Aufwärmtraining, um die Kletterei der einzigen Schwierigkeit der Strecke, Le Luisant, in Angriff zu nehmen.

Italiano :

Questa breve escursione offre splendide viste sulle valli della Garonna e del Lot. I primi due chilometri servono come riscaldamento per la salita all’unica difficoltà del percorso, a Luisant.

Español : Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot

Esta corta caminata ofrece hermosas vistas de los valles del Garona y del Lot. Los dos primeros kilómetros sirven de calentamiento para la subida de la única dificultad de la ruta, en Luisant.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine