Unet, petite randonnée entre Garonne et Lot Tonneins Lot-et-Garonne

Cette courte randonnée offre de beaux points de vue sur les vallées de la Garonne et du Lot. Les deux premiers kilomètres servent d’échauffement pour attaquer l’escalade de la seule difficulté du parcours, au Luisant.
This short hike offers beautiful views of the Garonne and Lot valleys. The first two kilometers serve as a warm-up for the climb to the only difficulty of the route, at Luisant.
Diese kurze Wanderung bietet schöne Ausblicke auf die Täler der Garonne und des Lot. Die ersten zwei Kilometer dienen als Aufwärmtraining, um die Kletterei der einzigen Schwierigkeit der Strecke, Le Luisant, in Angriff zu nehmen.
Questa breve escursione offre splendide viste sulle valli della Garonna e del Lot. I primi due chilometri servono come riscaldamento per la salita all’unica difficoltà del percorso, a Luisant.
Esta corta caminata ofrece hermosas vistas de los valles del Garona y del Lot. Los dos primeros kilómetros sirven de calentamiento para la subida de la única dificultad de la ruta, en Luisant.
