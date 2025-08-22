Usine du giffre Marignier Haute-Savoie

Usine du giffre

Usine du giffre 3711 Route du Giffre 74970 Marignier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un parcours culturel sur l’Usine du Giffre, qui a fait vivre pendant près de 100 ans la vallée en embauchant des centaines d’hommes tout au long de son histoire. C’est aussi un lieu de Résistance pour ce côté de la vallée.

https://www.tourisme-faucigny-glieres.fr/ +33 4 50 97 38 37

English :

A cultural tour of the Usine du Giffre, which has kept the valley alive for almost 100 years by employing hundreds of men throughout its history. It is also a place of Resistance for this side of the valley.

Deutsch :

Ein kultureller Rundgang über die Usine du Giffre, die fast 100 Jahre lang das Tal belebt hat, indem sie im Laufe ihrer Geschichte Hunderte von Männern beschäftigte. Sie ist auch ein Ort des Widerstands für diese Seite des Tals.

Italiano :

Una visita culturale alla fabbrica Giffre, che per quasi 100 anni ha dato da vivere alla valle, dando lavoro a centinaia di uomini nel corso della sua storia. È anche un luogo di resistenza per questo lato della valle.

Español :

Una visita cultural a la fábrica Giffre, que durante casi 100 años ha proporcionado un medio de vida al valle, dando empleo a cientos de hombres a lo largo de su historia. También es un lugar de resistencia para este lado del valle.

