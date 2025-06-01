Utah Beach, entre mer et marais Saint-Martin-de-Varreville Manche

Utah Beach, entre mer et marais Saint-Martin-de-Varreville Manche vendredi 1 août 2025.

Utah Beach, entre mer et marais

Utah Beach, entre mer et marais 50480 Saint-Martin-de-Varreville Manche Normandie

Durée : 255 Distance : 17000.0 Tarif :

Depuis la célèbre plage d’Utah Beach, face aux Iles Saint Marcouf, par le sentier des Douaniers, vers les bourgs du Haut-Pays découvrez le paysage, la faune et la flore des marais littoraux.

English : Utah Beach, entre mer et marais

From the famous Utah Beach, facing the Saint Marcouf Islands, via the Customs Trail, towards the villages of the Haut-Pays, discover the landscape, the fauna and flora of the coastal marshes.

Deutsch :

Vom berühmten Strand von Utah Beach, gegenüber den Inseln Saint Marcouf, über den Zöllnerpfad, zu den Dörfern des Haut-Pays entdecken Sie die Landschaft, die Fauna und die Flora der Küstenmarschen.

Italiano :

Dalla famosa spiaggia di Utah, di fronte alle isole Saint Marcouf, lungo il sentiero dei Douaniers, verso i villaggi dell’Haut-Pays, scoprite il paesaggio, la fauna e la flora delle paludi costiere.

Español :

Desde la famosa playa de Utah, frente a las islas de Saint Marcouf, a lo largo del camino de Douaniers, hacia los pueblos del Haut-Pays, descubra el paisaje, la fauna y la flora de las marismas costeras.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-11 par Normandie Tourisme