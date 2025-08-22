V1 Sentier de la Poésie Départ Les Allues Les Allues Savoie

Sentier piéton V1 Sentier de la Poésie Départ Les Allues

Sentier piéton V1 Sentier de la Poésie Départ Les Allues Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Joli sentier agrémenté de poèmes entre les villages du Cruet, du Villard et le chef lieu des Allues. Très belle vue sur la vallée, les sommets alentours.

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : V1 Sentier de la Poésie Departure Les Allues

Nice path with poems between the villages of Cruet, Villard and the main town of Les Allues. Very nice view on the valley and the surrounding peaks.

Deutsch :

Schöner, mit Gedichten geschmückter Weg zwischen den Dörfern Le Cruet, Le Villard und dem Hauptort Les Allues. Sehr schöne Aussicht auf das Tal und die umliegenden Gipfel.

Italiano :

Un grazioso sentiero con poesie tra i villaggi di Cruet e Villard e la città principale di Les Allues. Splendide viste sulla valle e sulle cime circostanti.

Español :

Un bonito sendero con poemas entre los pueblos de Cruet y Villard y la ciudad principal de Les Allues. Hermosas vistas del valle y los picos circundantes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme