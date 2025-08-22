V2 Chemin des Moulins Départ Les Allues Les Allues Savoie

Sentier piéton V2 Chemin des Moulins Départ Les Allues

Sentier piéton V2 Chemin des Moulins Départ Les Allues Méribel Les Allues 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Petite boucle au départ des Allues sur le chemin d’anciens moulins à céréales, chanvre ou greilla

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : V2 Path of the Mills from Les Allues

Small loop starting from Les Allues on the path of former cereal, hemp or greilla mills

Deutsch :

Kleine Schleife von Les Allues aus auf dem Weg zu alten Mühlen, die Getreide, Hanf oder Greilla produzieren

Italiano :

Un breve anello che parte da Les Allues lungo il percorso degli ex mulini per cereali, canapa e greilla

Español :

Pequeño bucle que parte de Les Allues por el camino de los antiguos molinos de cereales, cáñamo y greilla

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme