V3 Plantin Départ Méribel Village (fermé été 2025) Les Allues Savoie

Sentier piéton V3 Plantin Départ Méribel Village

Sentier piéton V3 Plantin Départ Méribel Village Meribel Village 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Une petite randonnée familiale au départ de Méribel-Village, possibilité de prévoir une pause pique-nique ou barbecue à l’aire aménagée du Plantin

https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01

English : V3 Plantin from Méribel Village

A short family hike from Méribel-Village, with the possibility of taking a picnic or barbecue break at the Plantin area

Deutsch :

Eine kleine Familienwanderung von Méribel-Village aus, Möglichkeit, eine Picknick- oder Grillpause auf dem angelegten Platz von Plantin einzuplanen

Italiano :

Una breve escursione per famiglie con partenza da Méribel-Village, con la possibilità di fare un picnic o una pausa barbecue nell’area picnic di Plantin

Español :

Una corta excursión familiar con salida desde Méribel-Village, con la posibilidad de hacer un picnic o una barbacoa en la zona de picnic de Plantin

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme