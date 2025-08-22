V4 Petite Rosière Départ Méribel Les Allues Savoie
V4 Petite Rosière Départ Méribel Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier piéton V4 Petite Rosière Départ Méribel
Sentier piéton V4 Petite Rosière Départ Méribel Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Petite boucle Chaudanne, hameau de la Petite Rosière retour par un petit sentier balcon entre prairie et forêt.
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : V4 Petite Rosière from Méribel
Small loop: Chaudanne, hamlet of Petite Rosière return via a small balcony path between meadow and forest.
Deutsch :
Kleine Schleife: Chaudanne, Weiler La Petite Rosière Rückweg über einen kleinen Balkonweg zwischen Wiesen und Wäldern.
Italiano :
Anello breve: Chaudanne, hameau de la Petite Rosière, ritorno lungo un piccolo sentiero balcone tra prato e bosco.
Español :
Circuito corto: Chaudanne, hameau de la Petite Rosière, regreso por un pequeño sendero balcón entre pradera y bosque.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme