V5 Chemin du Hameau Les Allues Savoie

Sentier piéton V5 Chemin du Hameau Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Après une montée en télécabine, petite descente facile en direction de Méribel-Mottaret

English : V5 Chemin du Hameau

After an ascent in the cable car, a short easy descent in the direction of Méribel-Mottaret

Deutsch :

Nach einer Bergfahrt mit der Gondelbahn, kleine leichte Abfahrt in Richtung Méribel-Mottaret

Italiano :

Dopo aver preso la funivia fino a Méribel, c’è una breve e facile discesa verso Méribel-Mottaret

Español :

Tras subir en teleférico a Méribel, hay un descenso corto y fácil hacia Méribel-Mottaret

