V5 Chemin du Hameau Les Allues Savoie
V5 Chemin du Hameau Les Allues Savoie vendredi 1 mai 2026.
Sentier piéton V5 Chemin du Hameau
Sentier piéton V5 Chemin du Hameau Méribel Centre 73550 Les Allues Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Durée : Distance : Tarif :
Après une montée en télécabine, petite descente facile en direction de Méribel-Mottaret
https://www.meribel.net/ +33 4 79 08 60 01
English : V5 Chemin du Hameau
After an ascent in the cable car, a short easy descent in the direction of Méribel-Mottaret
Deutsch :
Nach einer Bergfahrt mit der Gondelbahn, kleine leichte Abfahrt in Richtung Méribel-Mottaret
Italiano :
Dopo aver preso la funivia fino a Méribel, c’è una breve e facile discesa verso Méribel-Mottaret
Español :
Tras subir en teleférico a Méribel, hay un descenso corto y fácil hacia Méribel-Mottaret
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme